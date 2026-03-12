Іспанія припинила повноваження свого посла в Ізраїлі на тлі погіршення відносин через протидію Мадрида американо-ізраїльським ударам по Ірану.

В офіційному віснику іспанська влада 10 березня оприлюднила оголошення про припинення повноважень посла.

Посольство Іспанії в Тель-Авіві в найближчому майбутньому очолюватиме тимчасовий повірений у справах.



Цей крок знаменує собою чергову ескалацію дипломатичних відносин між двома країнами.

Посла було викликано до Іспанії у вересні минулого року на тлі дипломатичного конфлікту щодо іспанських заходів, що забороняють літакам і кораблям перевозити зброю до Ізраїлю з його портів або повітряного простору через військовий наступ Ізраїлю в Газі. Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар засудив ці дії Мадрида.



Напруженість загострилася після американо-ізраїльських ударів по Ірану від 28 лютого. На початку березня Саар через протидію цій війні звинуватив Іспанію в тому, що вона «підтримує тиранів».



