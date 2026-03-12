Доступність посилання

Новини | Міжнародні

Іспанія припинила повноваження свого посла в Ізраїлі на тлі погіршення відносин

Цей крок знаменує собою чергову ескалацію дипломатичних відносин між двома країнами
Цей крок знаменує собою чергову ескалацію дипломатичних відносин між двома країнами

Іспанія припинила повноваження свого посла в Ізраїлі на тлі погіршення відносин через протидію Мадрида американо-ізраїльським ударам по Ірану.

В офіційному віснику іспанська влада 10 березня оприлюднила оголошення про припинення повноважень посла.

Посольство Іспанії в Тель-Авіві в найближчому майбутньому очолюватиме тимчасовий повірений у справах.

Цей крок знаменує собою чергову ескалацію дипломатичних відносин між двома країнами.

Посла було викликано до Іспанії у вересні минулого року на тлі дипломатичного конфлікту щодо іспанських заходів, що забороняють літакам і кораблям перевозити зброю до Ізраїлю з його портів або повітряного простору через військовий наступ Ізраїлю в Газі. Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар засудив ці дії Мадрида.

Напруженість загострилася після американо-ізраїльських ударів по Ірану від 28 лютого. На початку березня Саар через протидію цій війні звинуватив Іспанію в тому, що вона «підтримує тиранів».


