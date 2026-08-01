Іспанія оголосила, що побудує бар’єр на кордоні Сеути після прориву мігрантів

Іспанія оголосила про встановлення 500-метрового захисного бар’єра на морській ділянці кордону між іспанським анклавом Сеута в Північній Африці та Марокко після масового прориву мігрантів, який стався цього тижня.

За даними уряду Іспанії, кордон прорвали від 50 до 60 тисяч мігрантів. Кількість загиблих зросла до 67 осіб. Частина людей потонула, інші загинули в тисняві під час спроби подолати хвилелом. Влада Сеути повідомила телеканалу Sky News про 86 загиблих.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес розкритикував реакцію окремих лідерів країн Європейського Союзу на події в Сеуті. За його словами, заклики виключити Іспанію із Шенгенської зони є «зумовленими упередженнями, фейковими новинами, неуцтвом або політичними інтересами».

У суботу кількох мігрантів, які допливли до пляжу Тарахаль у Сеуті, затримали іспанські військові та супроводили назад до марокканського кордону. У Міністерстві внутрішніх справ Іспанії заявили, що більшість людей, які незаконно потрапили на територію анклаву, вже повернулися до Марокко.

«Ми діємо безкомпромісно щодо тих, хто порушує закон», – заявив міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка під час візиту до Сеути.

Коментуючи причини масштабного прориву попри посилену охорону кордону, міністр наголосив, що ситуація потребує спільного аналізу Іспанії та Марокко. Водночас він підкреслив, що саме співпраця між двома країнами дозволила взяти ситуацію під контроль протягом 24 годин.

«Марокко не є загрозою ні для Сеути, ні для решти Іспанії. Це надійний партнер», – сказав Гранде-Марласка.

Іспанська влада заявила, що намагатиметься вислати тих, хто в'їхав нелегально, якомога швидше, незважаючи на рішення суду, яке накладає деякі обмеження на спеціальні правила, які дозволяють негайне вигнання з анклаву.

Міністр територіальної політики Анхель Віктор Торрес, якого цитують медіа, заявив у п’ятницю, що серед факторів, що сприяли цьому сплеску, могло бути рішення Верховного суду Іспанії, схвалене на початку цього місяця, про те, що мігранти, перехоплені в морі під час спроби дістатися Сеути або Мелільї, не можуть бути негайно повернуті за спеціальними правилами.

За словами Торреса, іспанський уряд негайно відреагував на наплив мігрантів і зрештою поверне мігрантів, поважаючи рішення суду та права мігрантів.

Прем’єр-міністр Педро Санчес мав відвідати Сеуту в п’ятницю разом з міністром внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласко.

Сеута та Мелілья, ще одне іспанське автономне місто на півночі Марокко, мають єдині сухопутні кордони Європейського Союзу з Африкою. Ці два міста, в кожному з яких проживає близько 85 000 осіб, періодично стикаються з різким зростанням спроб перетину кордону мігрантами, які прагнуть дістатися Європи, але масштаби четвергового напливу мали мало прецедентів.