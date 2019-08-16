Ізраїль заборонив в’їзд двом демократкам із Конгресу після заклику Трампа

Ізраїль вирішив не пускати в країну членів Палати представників США демократок Рашиду Тлаіб і Ільхан Омар. Обидві вони – ​перші жінки-мусульманки, обрані до Конгресу США.

Тлаіб і Омар відомі критикою президента Дональда Трампа і політики Ізраїлю щодо палестинців. Вони висловлювалися на підтримку палестинському антиізраїльському руху «Бойкот, відмова від інвестицій і санкції».

Влада Ізраїлю мотивувала заборону на в’їзд тим, що представниці Конгресу підтримують бойкот.

Трамп написав у твітері, що Ізраїль проявить слабкість, якщо погодиться прийняти Тлаіб і Омар.

Лідер демократів в Конгресі Ненсі Пелосі заявила, що глибоко засмучена рішенням ізраїльської влади. Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер закликав уряд Ізраїлю переглянути рішення.

За словами Омар, заборона поїздки є образою. Зі свого боку, Тлаіб назвала рішення Ізраїлю слабкістю. Однак вона висловила сподівання, що візит може відбутися в майбутньому.

Тлаіб – за походженням палестинка, народилася в штаті Мічиган. Її родичі живуть в палестинському селі на Західному березі Йордану. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що може розглянути питання про відвідування Тлаіб родичів, якщо вона про це попросить.

Омар іммігрувала в США з Сомалі в дитинстві. Вона представляє в Конгресі штат Міннесота. У лютому Омар просила пробачення після того, як лідери демократів засудили її висловлювання про проізраїльське лобі у США, звинувативши у використанні антисемітських стереотипів.