Армія оборони Ізраїлю визнала помилку під час удару, жертвами якого стали 10 цивільних у Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю взяла на себе відповідальність за удар по цивільних у Секторі Гази, внаслідок якого загинули 10 людей, у тому числі шестеро дітей.

«Через технічну несправність боєприпаса він влучив за десятки метрів від призначеної цілі», – заявили ізраїльські військові, додавши, що розпочали розслідування та «докладають усіх зусиль, щоб мінімізувати шкоду для мирних жителів, які не залучені (до загрозливої для Ізраїлю діяльності – ред.)».

Про загибель цивільних і поранення майже двох десятків людей, які стояли в черзі для отримання води в таборі для біженців Нусейрат у Газі раніше повідомила агенція Reuters, а також представники органів охорони здоров’я.