Ізраїль офіційно визнав геноцид вірмен в Османській імперії

Уряд Ізраїлю схвалив пропозицію міністра закордонних справ Гідеона Саара щодо визнання геноциду вірмен в Османській імперії. Це перше офіційне визнання геноциду вірмен на рівні ізраїльського уряду.

За словами Саара, рішення ухвалене «виходячи з морального та історичного боргу». «На мій погляд, це наш моральний обов'язок як євреїв і, звісно, як держави єврейського народу», – заявив міністр.

25 червня Саар оголосив про намір внести це питання на розгляд кабінету міністрів. У проєкті рішення йшлося, що Ізраїль визнає геноцид вірмен і засуджує будь-які спроби заперечення, применшення чи спотворення історичної правди.

Йдеться про події, що розпочалися у квітні 1915 року, в останні роки існування Османської імперії – попередниці сучасної Туреччини. Спочатку в Константинополі, нинішньому Стамбулі, були заарештовані, депортовані та вбиті сотні людей – представників вірменської діаспори. Згодом османська влада перейшла до систематичного знищення вірменського населення. За оцінками істориків, загинули приблизно півтора мільйона людей.

Ці події офіційно визнали понад 30 держав, включно зі США, країнами Євросоюзу, Канадою та іншими.

Туреччина не заперечує події, що відбувалися у 1915 році з вірменським населенням, але заперечує термін «геноцид» і вважає перебільшеною кількість жертв.

До цього часу Ізраїль утримувався від офіційного визнання, зокрема через побоювання погіршити відносини з Туреччиною та ускладнити стратегічне партнерство з Азербайджаном. Баку виступає проти визнання геноциду вірмен на початку XX століття, а зараз перебуває в процесі налагодження відносин із Вірменією після повернення під свій контроль Карабаху.

Крім того, в ізраїльському політичному керівництві довгий час уникали порівняння цієї теми з Голокостом. У 2018 році Кнесет уже обговорював можливість визнання геноциду вірмен, але уряд тоді відповідного рішення не ухвалив.

Єреван рішення Ізраїлю поки що не коментував. Упродовж останніх років вірменська влада заявляла, що питання визнання геноциду вірмен не є пріоритетним в офіційному зовнішньополітичному порядку денному країни, уточнює вірменська служба Радіо Свобода.