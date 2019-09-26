Новий екіпаж з першим астронавтом з ОАЕ прибув на МКС

Три нові члени екіпажу прибули на Міжнародну космічну станцію.

Серед новоприбулих – перший астронавт із Об’єднаних Арабських еміратів Хаззаа аль-Мансурі. Також на станцію прилетіли астронавт НАСА Джессіка Меїр та Олег Скрипочка.

Вони приєднаються до діючого екіпажу: американців Крістін Кук, Нік Хейґ та Ендрю Морган, італійця Луки Пармітано та росіян Олександра Скворцова та Олега Овчініна.

Протягом наступних восьми днів на МКС знаходитимуться дев’ять астронавтів та космонавтів. Потім аль-Мансурі, Хейґ та Овчінін залишать станцію і повернуться на Землю.

Нинішній запуск ракети «Союз-ФГ» став 70-м і останнім стартом в історії цієї ракети. З наступного року космонавтів почнуть відправляти на орбіту на нових ракетах «Союз-2.1а», повністю виготовлених у Росії. У «Союзі-ФГ» в системі управління використовуються українські компоненти.