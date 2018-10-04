На Землю з МКС повернулася 56-а експедиція

Вранці 4 жовтня у Казахстані приземлилися члени екіпажу 56-ї експедиції на Міжнародну космічну станцію, повідомляє Національне аерокосмічне агентство США NASA.

На Землю повернулися астронавти NASA Ендрю Фойстел і Річард Арнольд, а також російський космонавт Олег Артем’єв. Вони провели на орбіті 197 днів.

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На МКС залишилися астронавт NASA Серіна Ауньйон-Ченселлор, астронавт Європейського космічного агентства Александер Ґерст та росіянин Сергій Прокоп’єв.

11 жовтня на станцію прибуде нова експедиція.