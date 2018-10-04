NASA: відсутність браку у виробництві «Союзу» не говорить про умисне пошкодження

Відсутність браку при виробництві космічного корабля «Союз» не означає, що отвір в його обшивці, через який стався витік повітря з Міжнародної космічної станції, було зроблено навмисно, заявили в американському космічному агентстві NASA.

3 жовтня агентство уточнило, що продовжує спільно з російською корпорацією «Роскосмос» розслідувати інцидент.

1 жовтня голова «Роскосмосу» Дмитро Рогозін заявив, що дірка в обшивці «Союзу» з’явилася в результаті навмисних дій, а не виробничого браку. Рогозін послався на висновки комісії, що вивчає причини розгерметизації космічного корабля.

Отвір в обшивці пристикованого до Міжнародної космічної станції «Союзу» виявили у кінці серпня. Його залатали, загрози для безпеки станції немає. Рогозін на початку вересня говорив, що дірка з’явилася на землі в результаті технічної помилки. Потім з'явилася версія, що отвір навмисно просвердлили американські астронавти. У NASA ці звинувачення відкинули.

Наразі на МКС перебувають троє американців, двоє росіян та один німець. Частина команди прибула на станцію в березні, частина – у червні.