Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 Жовтень 2018, Київ 10:32
Новини | Міжнародні

NASA: відсутність браку у виробництві «Союзу» не говорить про умисне пошкодження

Отвір в обшивці пристикованого до Міжнародної космічної станції «Союзу» виявили у кінці серпня

Дивитись коментарі

Відсутність браку при виробництві космічного корабля «Союз» не означає, що отвір в його обшивці, через який стався витік повітря з Міжнародної космічної станції, було зроблено навмисно, заявили в американському космічному агентстві NASA.

3 жовтня агентство уточнило, що продовжує спільно з російською корпорацією «Роскосмос» розслідувати інцидент.

1 жовтня голова «Роскосмосу» Дмитро Рогозін заявив, що дірка в обшивці «Союзу» з’явилася в результаті навмисних дій, а не виробничого браку. Рогозін послався на висновки комісії, що вивчає причини розгерметизації космічного корабля.

Отвір в обшивці пристикованого до Міжнародної космічної станції «Союзу» виявили у кінці серпня. Його залатали, загрози для безпеки станції немає. Рогозін на початку вересня говорив, що дірка з’явилася на землі в результаті технічної помилки. Потім з'явилася версія, що отвір навмисно просвердлили американські астронавти. У NASA ці звинувачення відкинули.

Наразі на МКС перебувають троє американців, двоє росіян та один німець. Частина команди прибула на станцію в березні, частина – у червні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG