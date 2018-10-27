На саміті щодо Сирії закликали до створення координаційного комітету під егідою ООН

Лідери Франції, Німеччини, Туреччини та Росії 27 жовтня закликали до створення до кінця 2018 року координаційного комітету під егідою ООН для розробки конституційної реформи, що стане передумовою до проведення вільних і прозорих виборів у Сирії.

Про це йдеться у спільній заяві чотирьох сторін (президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, канцлера Німеччини Анґели Меркель, президента Франції Емманюеля Макрона та президента Росії Володимира Путіна) після закінчення саміту щодо Сирії, що відбувся 27 жовтня у Стамбулі.

У цій заяві висловлюється підтримка суверенітету та територіальної цілісності Сирії та йдеться про підтримку зусиль щодо «безпечного та добровільного» повернення сирійських біженців до їхніх домівок на батьківщині.

Окрім того, під час саміту лідери чотирьох країн обговорили ситуацію у провінції Ідліб та висловили сподівання на подальше дотримання перемир'я, про яке у вересні домовилися Путін з Ердоганом.

Спеціальний представник ООН у справах Сирії Стаффан де Містура заявив напередодні, що в листопаді піде з посади «із виключно особистих причин». Він тоді наголосив, що, попри успішну військову операцію сил президента Сирії Башара Асада, для припинення насильства в країні важливо досягти мирної угоди.

Внаслідок війни в Сирії від 2011 року вже загинули понад 400 тисяч людей, мільйони залишилися без домівок.

Росія й Іран надають сирійському президенту Башару Асаду ключову підтримку в цьому конфлікті.

Туреччина натомість підтримує опозиційні групи, але разом з Росією й Іраном, ще одним союзником Асада, організовувала низку переговорів щодо врегулювання конфлікту.

Президент США Дональд Трамп раніше застеріг президента Сирії Башара Асада і його союзників, Іран і Росію, від «нерозважливих атак» на провінцію Ідліб, останній утримуваний повстанцями сирійський регіон. Трамп заявив, що внаслідок атак можуть загинути сотні тисяч людей.

В ООН і Держдепартаменті США побоюються гуманітарної катастрофи в Ідлібі в разі початку наступу. У цій провінції живе близько трьох мільйонів цивільних. В ООН заявляли, що близько 800 тисяч із них можуть бути змушені залишити свої будинки в разі масштабних бойових дій. Вашингтон також висловлював занепокоєння через загрозу застосування військами Асада хімічної зброї.