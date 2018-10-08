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08 Жовтень 2018, Київ 15:19
Новини | Міжнародні

Сирійські повстанці 8 жовтня закінчать відведення зброї з Ідлібу – ЗМІ

Навчання членів опозиційного угруповання «Національний фронт звільнення», Ідліб, 11 вересня 2018 року

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Сирійські повстанські угруповання мають закінчити відведення важкого озброєння з демілітаризованої зони 8 жовтня, повідомляє турецькі державне інформаційне агентство Anadolu.

Повстанці мають вивести важке озброєння з зони, попередньо утвореної в провінції Ідліб, що на північному заході Сирії.

Раніше сирійська повстанська група «Національний фронт звільнення» заявляла, що відведення зброї почалося в суботу 6 жовтня.

Трамп звинуватив Росію та Іран у бійні в Сирії, але подякував за сповільнення наступу на Ідліб
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Трамп звинуватив Росію та Іран у бійні в Сирії, але подякував за сповільнення наступу на Ідліб

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17 вересня президент Туреччини Реджеп Тейїп Ердоган та його російський колега Володимир Путін, за повідомленнями, домовилися про створення демілітаризованої зони в Ідлібі, який здебільшого контролюють сирійські повстанці.

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