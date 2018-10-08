Сирійські повстанці 8 жовтня закінчать відведення зброї з Ідлібу – ЗМІ

Сирійські повстанські угруповання мають закінчити відведення важкого озброєння з демілітаризованої зони 8 жовтня, повідомляє турецькі державне інформаційне агентство Anadolu.

Повстанці мають вивести важке озброєння з зони, попередньо утвореної в провінції Ідліб, що на північному заході Сирії.

Раніше сирійська повстанська група «Національний фронт звільнення» заявляла, що відведення зброї почалося в суботу 6 жовтня.

17 вересня президент Туреччини Реджеп Тейїп Ердоган та його російський колега Володимир Путін, за повідомленнями, домовилися про створення демілітаризованої зони в Ідлібі, який здебільшого контролюють сирійські повстанці.