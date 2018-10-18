Посланець ООН у Сирії йде у відставку

Спеціальний представник ООН у справах Сирії Стаффан де Містура йде у відставку після чотирьох років перебування на посаді. 17 жовтня він заявив, що залишить посаду в листопаді «із виключно особистих причин».

Він наголосив, що, попри успішну військову операцію сил президента Сирії Башара Асада, для припинення насильства в країні важливо досягти мирної угоди.

«Що справді важливо – виграти мир. Альтернативою будуть територіальні перемоги і відсутність сталого миру», – заявив посланець.

Представником генерального секретаря ООН у Сирії де Містура був призначений в 2014 році.

Він найдовше був посередником ООН у сирійському конфлікті. Його попередники – колишній генеральний секретар ООН Кофі Аннан і алжирський дипломат Лахдар Брахімі – звільнилися через відсутність прогресу у вирішенні конфлікту.

Унаслідок війни в Сирії від 2011 року вже загинули понад 400 тисяч людей, мільйони залишилися без домівок.

Росія й Іран надають сирійському президенту Башару Асаду ключову підтримку в цьому конфлікті.