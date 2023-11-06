ISW повідомив про «обмежене просування» ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про «обмежене просування» українських військ на лівому березі Херсонщини.

«Геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили здійснили обмежене (незначне) просування на захід від Вербового (10 км на схід від Роботиного на заході Запорізької області), а також на східному березі Херсонської області поблизу Підстепного (12 км на схід від міста Херсона та 3 км від річки Дніпро) та у Кринках (30 км на схід від Херсона та 2 км від р. Дніпро)», – йдеться у звіті Інституту.

У ISW констатують, що українські війська продовжують наступальні дії поблизу Бахмута та досягли підтверджених успіхів у західній Запорізькій області та на східному (лівому) березі Херсонської області 5 листопада.

Раніше в одному зі звітів Інституту вивчення війни зазначалося, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівому березі річки на Херсонщині. Після цього військові зауважили, що «в стверджувальному тоні говорити про це зарано», а «робота навколо якогось населеного пункту без закріплення не вважається завершеною».

Наприкінці жовтня начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) повідомила, що Сили оборони України досягають «непоганих результатів» на лівому березі Херсонщини. Вона наголосила, що «про просування в таких масштабах не йдеться, а йдеться про бойову роботу, результати якої можуть бути оголошені тільки тоді, коли є закріплений результат».