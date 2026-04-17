ISW про останні атаки на Україну: Росія, ймовірно, накопичила зброю за час припинення вогню

Російські війська застосовують нову тактику повітряних ударів, виснажуючи українську протиповітряну оборону, йдеться в аналізі Інституту дослідження війни від 16 квітня.

ISW звернув увагу на коментарі речника Повітряних сил Юрія Ігната, який раніше повідомив про нову тактику ударів РФ, вперше застосовувану під час атаки 23-24 березня. Вона полягає в застосуванні першої групи безпілотників як «бойової розвідки» перед двома основними атаками. Ігнат, зокрема, зазначив, що російські війська використовували крилаті ракети в першій хвилі та балістичні ракети в другій.

«Російські війська, найімовірніше, мали намір виснажити українську протиповітряну оборону далекобійними безпілотниками та крилатими ракетами, для обох з яких українські війська мають високий рівень перехоплення, перед ударами балістичними ракетами, які українським військам важко перехоплювати», – йдеться в тексті.

ISW зазначає, що для збиття балістики Україна покладається на надані Сполученими Штатами системи Patriot. Росія, за припущенням аналітиків, прагне скористатися браком ракет-перехоплювачів до цих систем та війною на Близькому Сході, щоб посилити свою ударну кампанію проти України.

Інститут також припускає, що Росія могла накопичити зброю для двох великих серій ударів протягом 48 годин під час односторонньо запровадженого великоднього припинення вогню 11 і 12 квітня:

«Російські військові могли накопичити безпілотники та ракети для проведення великої серії ударів проти України у зручний для них момент, і великоднє припинення вогню непропорційно пішло Росії на користь, оскільки російська ударна тактика спирається на перевантаження та виснаження української протиповітряної оборони».

Також, вважають в ISW, армія Росії могла попередньо накопичувати безпілотники та ракети для своєї найбільшої на сьогодні повітряної атаки протягом 23 і 24 березня, під час якої вона запустила по Україні майже 1000 безпілотників і ракет.

Дослідники вказують на схильність РФ вдаватися до таких масштабних ударів у «гострі моменти мирних переговорів з Україною», зокрема, безпосередньо до або після двосторонніх чи тристоронніх переговорів із залученням США.

У ніч проти 16 квітня російська армія здійснила комбіновану атаку по Україні, внаслідок якої у Києві, Одесі, Дніпрі та області загинули люди, зокрема дитина, десятки людей отримали поранення, повідомила місцева влада. За повідомленнями місцевої влади нарахували 17 загиблих і понад 100 – постраждалих.

Повітряні сили зафіксували понад 700 російських повітряних цілей протягом доби 15-16 квітня, з них 667 вдалося знешкодити.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.