У Дніпрі під завалами виявили ще одне тіло, число загиблих зросло до п’яти – влада

До п’яти зросло число загиблих унаслідок завданого вночі 16 квітня російського удару по Дніпру, повідомили представники місцевої влади.

«Тіло 74-річного чоловіка рятувальники щойно виявили під завалами потрощеного ворогом будинку у Дніпрі. Нічна російська атака забрала життя п’яти людей – трьох жінок та двох чоловіків», – інформує голова ОВА Олександр Ганжа.

Раніше вдень 16 квітня чиновник указував, що 48-річний чоловік, який зазнав тяжких поранень, помер у лікарні.

Раніше місцева влада повідомляла про загибель трьох жінок через атаку РФ. У Дніпрі, за даними ДСНС, внаслідок атаки РФ виникли пожежі одразу на кількох локаціях: зайнялися житлові будинки, офісна будівля, гаражі та автомобілі, горіло на території навчального закладу.

Уночі 16 квітня сили РФ завдали масованого удару по Україні. За даними Офісу генпрокурора, загинули щонайменше 15 людей, понад 100 – постраждали. Російських атак зазнали Київ, Дніпро, Одеса, Харків.

За даними Повітняих сил ЗСУ, російська армія протягом доби з 7:00 15 квітня по 7:00 16 квітня здійснила дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням 44 ракет різних типів та 659 БПЛА. Віськові зафіксували влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях.

Читайте також – Атака Росії: Зеленський доручив командуванню зв’язатися з партнерами щодо обіцяних ракет ППО

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.