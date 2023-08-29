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Армії РФ не вистачає піхоти, через що буде важко підтримувати оборону чи наступати – ISW

Розбитий на Харківщині російський танк (фото ілюстративне)

В американському Інституті вивчення війни (ISW) звертають увагу на те, що армії РФ не вистачає піхоти, зокрема у складі повітряно-десантних військ, на які як «елітну силу» покладається військове керівництво, коли йдеться не лише про оборону, а й про наступ.

«Російське військове командування постійно покладалося на формування повітряно-десантних військ як на наступальну, так і оборонну силу, втім вони, напевно, втратили високий оперативний темп. Деградація цих сил, ймовірно, послабить здатність Росії підтримувати складні оборонні операції та майже напевно завадить будь-якому наміру Росії відновити масштабні наступальні операції, які в основному покладаються на відносно елітну піхоту, якої Росії зараз не вистачає», – вважають аналітики у своєму черговому звіті.

В ISW кажуть, що російське військове командування продовжує розгортати повітряно-десантні війська «для захисту вразливих позицій від українських контрнаступів». Зокрема йдеться про підрозділи 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії поблизу Роботиного. Їх, ймовірно, перекинули, з району Кремінної Луганської області.

«ISW і раніше відзначав, що частини майже всіх російських формувань «ВДВ» діють у районах, де українські сили проводять контрнаступальні операції, і ця побічна передислокація додатково свідчить про те, що російські сили можуть використовувати відносно елітні підрозділи для посилення критичних ділянок лінії фронту», – йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, після звільнення Роботиного на Запоріжжі ЗСУ продовжили просування в цьому районі.

За даними зведення Генштабу ЗСУ, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Запорізькому напрямку, зокрема, на Мелітопольському, «закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».

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