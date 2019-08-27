Партії Італії не можуть визначитися з кандидатом на пост прем’єра

Італійські політичні партії «Рух п’яти зірок» і Демократична партія не змогли домовитися про кандидата на пост прем’єр-міністра нової парламентської більшості.

«Рух п’яти зірок» виступає за продовження роботи Джузеппе Конте. Демократи наполягають на виборі альтернативного кандидата. Якщо партії не домовляться між собою, президент Італії Серджо Маттарелла повинен розпустити парламент і призначити дострокові вибори.

Маттарелла сьогодні, 27 серпня, розпочав новий раунд політичних консультацій. Зустрічі з представниками основних партій призначені на середу. Перший раунд консультацій завершився минулого тижня. За цей час партії повинні були домовитися з питання формування альтернативної парламентської більшості.

Джузеппе Конте очолював уряд Італії з 1 липня 2018 року і залишив посаду 20 серпня. Він був незалежним прем’єр-міністром в уряді, сформованому в результаті коаліції популістської партії «Рух п’яти зірок» і правопопулістської «Ліги». Конте пояснив своє рішення про відставку розколом між партіями.

Формальним моментом початку урядової кризи стало голосування «Ліги» разом з опозицією за будівництво високошвидкісної залізниці до Франції – всупереч позиції «Руху п’яти зірок».