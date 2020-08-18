Італія видала у Росію заарештованого за запитом США топменеджера «дочки» «Ростеху»

Влада Італії екстрадували в Росію Олександра Коршунова, провідного менеджера Об’єднаної двигунобудівної корпорації, яка входить до «Ростеху».

Коршунова заарештували у Неаполі за запитом США, Вашингтон звинувачує його в промисловому шпигунстві, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

За версією американського слідства, Коршунов зумів отримати запатентовані у США розробки двигуна, якими «Ростех» планував модернізувати двигуни ПД-14, розроблені для нового російського пасажирського літака МС-21.

За допомогою нових технологій ОДК планує розробити цивільний двигун надвеликої тяги, пише «Коммерсант» з посиланням на матеріали розслідування.

Вже після арешту у США, у Росії на топменеджера завели кримінальну справу про шахрайство. Після цього Генпрокуратура зажадала від італійської влади екстрадиції росіянина. Сам він погодився, щоб його видали Москві, а не Вашингтону. Подробиці цієї справи не розкриваються.