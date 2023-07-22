Провідні шахісти світу просять Гутцайта відпустити Іванчука на Кубок світу

На сайті Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) опублікували відкритий лист провідних шахістів світу на підтримку українського гросмейстера Василя Іванчука. Автори листа попросили міністра спорту України Вадима Гутцайта відпустити Іванчука на Кубок світу після того, як міністерство не видало йому дозвіл на виїзд із країни.

Як зазначає ФІДЕ, Іванчук отримав wild card (спеціальне запрошення) від FIDE для участі в турнірі. 54-річний шахіст живе у Львові і, за правилами, що діють під час війни, має отримати від міністерства спеціальний дозвіл на виїзд з країни для участі в змаганнях. Влада України в особі Гутцайта не видала такий дозвіл, а також відхилила запит від організаторів чемпіонату світу.

Гросмейстери зазначили, що Іванчук – «справжня легенда шахів», і для будь-якого з них було б «підставою для особливої гордості» зіграти з ним. Вони попросили міністра переглянути рішення та відпустити шахіста на турнір.

Серед тих, хто підписав листа – Магнус Карлсен, Вішванатан Ананд, Хікару Накамура, Фабіано Каруана, Уеслі Со та Борис Гельфанд.

Кубок світу з шахів відбудеться в Баку з 29 липня по 25 серпня.