Російську тенісистку не пустили до Польщі

Російську тенісистку Віру Звонарьову не впустили до Польщі, де наступного тижня у Варшаві стартує турнір WTA.

Як повідомило польське МВС, Звонарьова намагалася вʼїхати за французькою візою. До Варшави спортсменка прилетіла із Белграда. Після прильоту з Сербії тенісистка залишилася в транзитній зоні аеропорту, а потім вилетіла до столиці Чорногорії Подгориці, йдеться в повідомленні відомства.

МВС уточнило, що росіянку включено до списку осіб, чиє перебування на території Польщі небажане, і прикордонники не допустили її з міркувань безпеки та охорони громадського порядку.

Турнір у Варшаві відбудеться з 24 по 30 липня. Звонарьова була єдиною російською тенісисткою, заявленою в основну сітку.

У квітні російську тенісистку Віталію Дяченко не пустили на рейс польської авіакомпанії LOT з Каїра до Ніцци з пересадкою у Варшаві, відмовивши в реєстрації. За словами Дяченко, причиною відмови став її російський паспорт.

Після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України міжнародні спортивні федерації усунули національні та клубні російські команди від участі у своїх турнірах. Під санкції, зокрема, потрапили футбольна та хокейна збірні.

Для російських тенісистів, які виступають в індивідуальних змаганнях, жодних обмежень наразі не запроваджено.