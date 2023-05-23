Двох спортсменів із Росії не допустили до чемпіонату світу з тхеквондо

Двоє олімпійських чемпіонів із тхеквондо з Росії, Владислав Ларін та Максим Храмцов, не допущені до чемпіонату світу в Баку. Першим про це повідомило видання Inside the Games, пізніше інформацію підтвердили в Союзі тхеквондо Росії, передає російська служба Радіо Свобода.

Спортсмени мали виступити там у нейтральному статусі. Чемпіонат світу пройде з 29 травня до 6 червня. Загалом до участі в змаганнях у нейтральному статусі допустили 23 спортсмени, які мають підписати декларацію про повагу до умов участі, повідомили організатор. Серед них, за даними Inside the Games, 14 російських та дев’ять білоруських тхеквондистів.

Комісія з розгляду заявок визначила, що двоє претендентів на участь у турнірі не відповідають критеріям допуску, – повідомляється на офіційному сайті організаторів чемпіонату світу. Що саме стало приводом для їхнього відведення, не повідомляється.

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Згідно з рекомендаціями МОК, спортсмени не повинні підтримувати російське вторгнення в Україну та представляти збройні сили чи силові відомства.

27-річний Владислав Ларін та 25-річний Максим Храмцов представляють Центральний спортивний клуб армії, вони виступали на Всесвітніх військових іграх. Останній також «використовував букву Z у повідомленнях в інстаграмі», повідомляло видання Tribuna.com.

17 травня про відмову брати участь у чемпіонаті через допуск росіян та білорусів повідомила українська федерація тхеквондо. Віцепрезидент федерації Сергій Васильченко в коментарі Суспільному повідомив, що федерація «збирає факти» на доказ того, що серед допущених нейтральних спортсменів є російські чи білоруські військовослужбовці.