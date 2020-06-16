В Івано-Франківській області посилюють карантин

В Івано-Франківській області посилюють карантинні заходи через епідемію коронавірусу. Відповідне рішення ухвалили за підсумками позачергового засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Зокрема призупиняється робота закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів.

Також місцева влада тимчасового припиняє діяльність закладів культури, «зокрема з прийманням відвідувачів за рішенням власника (органу управління), у тому числі культурних заходів, за умови перебування не більше однієї особи на 5 квадратних метрах площі приміщення, де проводиться захід».

При цьому дозволено проводити релігійні заходи з розрахунку не більше однієї особи на 10 квадратних метрів.

За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, в Івано-Франківській області виявлено 1 809 випадків захворювання на COVID-19, померла 91 людина, 1 037 одужали.

Всього станом на 16 червня в Україні інфікування коронавірусом зафіксували у 32 тисяч 476 людей, одужали 14 528, летальних випадків 912.