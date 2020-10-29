Керівнику підпільної в’язниці «Ізоляція» у Донецьку заочно повідомили про підозру – ОГП

Керівнику так званої підпільної в’язниці «Ізоляція», що на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів в окупованому Донецьку, заочно повідомлено про підозру, передає 29 жовтня пресслужба Офісу генпрокурора.

«Заочно повідомлено про підозру особі у створенні терористичної групи чи терористичної організації, створенні не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, порушенні законів та звичаїв війни, за попередньою змовою групою осіб, та торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, у 2014 році за вказівкою мешканця м. Макіївки озброєні представники незаконного воєнізованого формування «Министерство государственной безопасности», що контролюється РФ, захопили територію колишнього заводу ізоляційних матеріалів у м. Донецьку. Під керівництвом підозрюваного на захопленому підприємстві бойовики облаштували власну підпільну в’язницю «Ізоляція», де незаконно утримували і катували цивільних осіб, полонених військовослужбовців ЗСУ та інших формувань, залучених у проведенні Антитерористичної операції/ Операції Об’єднаних сил», – йдеться в повідомленні ОГП.

За даними Офісу генпрокурора, досудове розслідування триває, встановлюється коло потерпілих осіб, а також інших причетних до скоєння злочинів осіб.

Навесні 2014 року донецький музей сучасного мистецтва «Ізоляція» (він розташовувався у колишніх приміщеннях заводу ізоляційних матеріалів) був захоплений проросійськими бойовиками угруповання «ДНР». Замість арт-простору з виставками і лекціями, з’явилася тюрма, яка вважається найжорстокішою на окупованих територіях. До 2018 року керував «Ізоляцією» російський найманець на прізвисько «Палич», або «Перший», про особливу жорстокість якого розповідали колишні бранці.

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Про ситуацію, зокрема і в тюрмі та про катування, після звільненння з полону бойовиків розповів журналіст і блогер, автор виданої Радіо Свобода книжки «В ізоляції» Станіслав Асєєв. Він пробув у полоні 31 місяць, із них 28 місяців його утримували на території артцентру «Ізоляція».