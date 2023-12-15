Сотні людей протестували в Тель-Авіві після вбивства ЦАХАЛом трьох заручників

Сотні людей вийшли на вулиці Тель-Авіва ввечері 15 грудня, протестуючи проти смерті трьох заручників, яких помилково вбили ізраїльські солдати в Секторі Гази, і вимагаючи від уряду вжити заходів для негайного звільнення бранців, яких досі утримують бойовики угруповання «Хамас» (визнаного терористичним в ЄС і США).

З плакатами, на яких були імена і фото інших заручників демонстранти рушили в напрямку штабу ізраїльської армії. Як повідомляє новинний сайт ynet, вони облили вулицю червоною фарбою.

Раніше ізраїльське командування заявило, що військовослужбовці, які ведуть боротьбу з загонами бойовиків «Хамасу», 15 грудня помилково застрелили трьох заручників, яких «сприйняли як загрозу».

Військові висловили співчуття родинам загиблих, заявивши, що розслідування інциденту проводиться з «повною прозорістю».

Під час тижневого перемир’я наприкінці листопада «Хамас» звільнив понад 100 жінок, дітей та іноземців, яких він утримував у Секторі Гази після нападу на Ізраїль, в обмін на звільнення жінок і підлітків, ув’язнених Ізраїлем.

Понад 100 заручників все ще залишаються в Газі.

«Хамас» напав на Ізраїль 7 жовтня – загинули понад 1200 людей, понад двісті були взяті в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти «Хамасу» в Секторі Гази, який перебуває під контролем угруповання. За даними підконтрольного «Хамас» Міністерства охорони здоров’я Гази, кількість убитих палестинців з початку операції Ізраїлю у відповідь сягнула майже 19 тисяч, більшість з яких жінки і діти. Незалежного підтвердження цим повідомленням немає.