Ізраїль оголосив про запуск нового шпигунського супутника

Ізраїль оголосив про успішний запуск нового шпигунського супутника. Міністерство оборони розраховує, що він дозволить здійснювати високоякісне спостереження в інтересах розвідки.

Згідно з даними Міноборони Ізраїлю, супутник Ofek 16 запустили близько четвертої ранку 6 липня з центральної частини країни. Перші знімки очікують приблизно через тиждень.

Хоча в Міністерстві оборони не розкривають місію Ofek 16, однак ізраїльський суспільний мовник повідомив, що супутник буде спостерігати за ядерними активностями Ірану. Міністр закордонних справ Габі Ашкеназі підтвердив 6 липня, що Ізраїль хоче запобігати іранській ядерній загрозі.

Запуск супутника відбувається на тлі низки підозрілих вибухів на ймовірних іранських ракетних та ядерних заводах.

Іран заперечує, що його ядерна програма має військову складову.