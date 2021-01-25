Ізраїль на тиждень перериває міжнародне авіасполучення

Ізраїль з вечора понеділка на тиждень перериває міжнародне авіасполучення. Про це влада повідомила у неділю, 24 січня.

За словами прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, країна буде «герметично закрита», для виїзду і в'їзду громадян Ізраїлю потрібні будуть дуже вагомі причини.

В Ізраїлі від початку пандемії діють жорсткі заходи контролю за в’їздом в країну. Нинішній крок влади пояснюють необхідністю забезпечити, щоб в країну не потрапили нові штами коронавірусу у найважливіший момент кампанії з вакцинації населення.

Ізраїль перебуває на першому місці у світі за темпами вакцинації, принаймні одну дозу вакцини отримали вже понад 25 відсотків населення. Влада планує вакцинувати все доросле населення до кінця березня. У неділю оголосили, що вакцинація пошириться також на підлітків у віці від 16 до 18 років.

В Ізраїлі зараз діє жорсткий карантин, який триватиме щонайменше до кінця січня. Ізраїль на одному з перших місць в світі за кількістю випадків інфікування на душу населення. Смертність від COVID-19 у країні при цьому одна з найнижчих в світі – менше 1 відсотка.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 25 січня в Ізраїлі було інфіковано коронавірусом понад 600 тисяч людей, померли 4 419.