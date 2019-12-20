Суд у Москві залишив в силі вирок громадянці Ізраїлю і США у справі про наркотики

Суд у Москві 19 грудня залишив в силі вирок громадянці Ізраїлю і Сполучених Штатів Наамі Іссахар, яку було засуджено до семи з половиною років ув’язнення у справі про контрабанду наркотиків.

Як повідомили російські ЗМІ, Іссахар заперечила контрабанду наркотиків і сказала, що не перетинала митний кордон. Прокурор заявив, що людина, яка перевозить психоактивні речовини перебуває в транспортній зоні, то це не звільняє її від кримінальної відповідальності.

У квітні 25-річна Наама Іссахар летіла до Тель-Авіва транзитом через Москву. При огляді в московському аеропорту у неї в багажі виявили близько 10 грамів гашишу. Іссахар визнала факт зберігання наркотику, але категорично заперечувала звинувачення в контрабанді. У жовтні російський суд засудив її до семи з половиною років колонії.

Ізраїльська влада зверталася до президента Росії Володимира Путіна з проханням про помилування Іссахар. Президент Росії Володимир Путін 13 листопада відмовився це зробити.

Москва пропонувала обміняти Іссахар на хакера Олексія Буркова, проте ізраїльська влада відмовилися від цієї пропозиції, пославшись на ордер США. 30 жовтня Міністерство юстиції Ізраїлю затвердило екстрадицію Буркова до США. Бурков був затриманий в грудні 2015 року в аеропорту Тель-Авіва за запитом Вашингтона. Сполучені Штати підозрюють його в кіберзлочини. Екстрадиція Буркова відбулася 12 листопада.