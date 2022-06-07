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На Харківщині війська РФ прикриваються жителями Ізюма як «живим щитом» – мер

Наслідки обстрілу російськими військовими міста Ізюм, архівне фото

На Харківщині війська РФ прикриваються жителями Ізюма як «живим щитом», повідомив міський голова Валерій Марченко

«На даний час виникає таке враження, що російські війська місцевими жителями прикриваються як живим щитом.Забороняють виїзд з міста, евакуацію. Багато людей хочуть виїхати на територію, підконтрольну Україні, але все більше випадків, що росіяни не випускають людей з міста», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його даними, в окупованому Ізюмі залишаються приблизно 13-15 тисяч людей.

За його словами, останнім часом стало «гарячіше» – тривають постійні обстріли і поблизу міста, і в місті.

«Російські війська накопичують і техніку, і особовий склад, зараз в місті дуже багато військових», – додав Марченко.

Про таку тактику російських військ – прикриття цивільними – повідомляється не вперше.

Британська розвідка 7 червня звернула увагу на повідомлення про тяжкі обстріли в районі Ізюма. Розвідники вважають, що це вказує на підготовку РФ до відновлення наступу з півночі.

Президент України Володимир Зеленський 29 травня повідомляв, що третина Харківщини досі перебуває під російською окупацією, всю територію області «обов’язково звільнимо».

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