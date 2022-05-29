Зеленський: третина Харківщини досі перебуває під окупацією, але «обов’язково звільнимо» всю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що третина Харківщини досі перебуває під російською окупацією, всю територію області «обов’язково звільнимо».

«Третина Харківщини досі під окупацією. Обовʼязково звільнимо всю територію. І на цей результат повинен працювати кожен на посадах як на місцевому рівні, так і на державному», – сказав він у своєму відеозверненні.

За його словами, Росія вже програла битву не лише за Харків, а й за своє майбутнє.

«Росія вже програла не тільки битву за Харків, не тільки битву за Київ і північ нашої країни. Вона програла власне майбутнє та будь-які культурні зв’язки з вільним світом. Вони всі згоріли. Зокрема й там, на Салтівці», – зауважив президент України.

29 травня Володимир Зеленський відвідав Харків та передові позиції українських військових в області.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 23 травня повідомив, що від початку російського вторгнення на Харківщині звільнено 24 населені пункти.

Російські війська продовжують, зокрема з реактивних систем залпового вогню «Смерч» та «Ураган», обстрілювати Харківщину. Також завдають ракетних ударів.

За даними Генштабу, на Харківському напрямку 29 травня російські війська задіяли для обстрілів ствольну та реактивну артилерію. Окрім того, завдали авіаційного удару по населеному пункту Прудянка.