Харків: кількість загиблих через обстріл зросла до 7, влада просить людей не виходити на вулицю

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Харкова зросла до семи людей, ще 17 людей поранені, серед них – 9-річна дитина, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні ворог підступно обстріляв Харків. Під ударами опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля. Ворог знову підступно тероризує цивільне населення», – написав він у телеграмі.

Олег Синєгубов закликав людей без нагальних потреб не перебувати на вулицях Харкова.

Останнім часом у Харкові було відносно тихо, війська РФ завдавали основних ударів по населених пунктах області. В обласному центрі навіть запустили наземний громадський транспорт.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.