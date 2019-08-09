Україна та США почали проєкт досліджень у галузі сучасної ядерної науки – посольство

Україна та США почали проєкт з освіти та досліджень у галузі сучасної ядерної науки та інженерії, повідомило посольство України у Вашингтоні.

Посол України в США Валерій Чалий наголосив на важливості розвитку українсько-американських відносин у ядерній сфері, зокрема в обміні знаннями та технологіями для безпечного та ефективного використання мирного атому.

​За його словами, Україна має великий потенціал та потужних спеціалістів у ядерній сфері, готових застосовувати свої вміння для реалізації спільних з американськими партнерами проєктів.