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09 Серпень 2019, Київ 12:07
Новини | Політика

Україна та США почали проєкт досліджень у галузі сучасної ядерної науки – посольство

Україна та США запускають нові дослідження в галузі ядерної науки

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Україна та США почали проєкт з освіти та досліджень у галузі сучасної ядерної науки та інженерії, повідомило посольство України у Вашингтоні.

Посол України в США Валерій Чалий наголосив на важливості розвитку українсько-американських відносин у ядерній сфері, зокрема в обміні знаннями та технологіями для безпечного та ефективного використання мирного атому.

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​За його словами, Україна має великий потенціал та потужних спеціалістів у ядерній сфері, готових застосовувати свої вміння для реалізації спільних з американськими партнерами проєктів.

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