Японія замовила 150 мільйонів доз американської вакцини Novavax

Японія уклала угоду про закупівлю 150 мільйонів доз американської вакцини від коронавірусу Novavax.

Вартість угоди не розголошується, вакцина поки не схвалена в Японії.

Наразі в Японії роблять щеплення вакцинами Pfizer/BioNTech, Moderna та AstraZeneca, хоча останню вводяться обмежено.

На відміну від препаратів BioNTech/Pfizer, Moderna та Curevac, вакцина Novavax вироблена за більш традиційною технологією, використовуючи білки для перенесення нешкідливих фрагментів коронавірусу для вироблення імунної реакції.

Вакцина не вимагає зберігання за наднизьких температур, що потенційно дає їй логістичну перевагу.

Американська компанія Novavax заявила, що її вакцина має 90-відсоткову ефективність проти Covid-19, базуючись на дослідженні в Північній Америці. Регуляторні органи США та ЄС ще не дали оцінки ефективності препарату.

Минулого місяця Європейська Комісія оголосила, що підписала попередню угоду про закупівлю до 200 мільйонів доз вакцини, також залежно від її схвалення регулятором ЄС.

Після порівняно повільного початку, програма вакцинації у Японії набрала швидкість, і близько 48 відсотків населення зараз повністю вакциновані.