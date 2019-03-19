В Японії готують закон, який заборонить батькам бити дітей

Уряд Японії 19 березня ухвалив рішення змінити низку законів про захист прав дітей після гучних випадків дитячих смертей через покарання батьків. Закони, які парламент почне розробляти зараз, вступлять в силу в квітні 2020 року.

Як повідомляють японські ЗМІ, батькам, у тому числі прийомним, і соціальним працівникам заборонять карати дітей фізично. При цьому новий закон не передбачає покарання для порушників.

У нинішньому законі насильством називають «фізичний напад» і «непристойні дії». Що стосується виховання дітей, в чинному законі тільки йдеться про те, що люди повинні обдумано реалізувати свої батьківські права.

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Нові закони також дадуть більше прав соціальним службам «втручатися» в справи насильства над дітьми. Наприклад, відповідальність співробітників соцслужб розділять: одна людина буде займатися дитиною, інша – батьками. Зараз батьки можуть відмовитися від втручання соціальних служб.

Нові закони зобов’яжуть школи, освітні установи і центри захисту дітей дотримуватися анонімності жертв.

Документи пропонують посилити співпрацю між центрами консультації з питань домашнього насильства і центрами захисту прав дітей, оскільки матері нерідко також зазнають насильства вдома.

При цьому критики нових законів кажуть, що вони не спрямовані на скорочення випадків психологічного насильства, а тільки фізичного.

У 2018 році японська поліція розслідувала рекордні 1380 випадків насильства над дітьми. У порівнянні з 2017 роком ця статистика зросла на 21,3%.