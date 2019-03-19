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19 Березень 2019, Київ 17:48
Новини | Міжнародні

В Японії готують закон, який заборонить батькам бити дітей

При цьому новий закон не передбачає покарання для порушників

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Уряд Японії 19 березня ухвалив рішення змінити низку законів про захист прав дітей після гучних випадків дитячих смертей через покарання батьків. Закони, які парламент почне розробляти зараз, вступлять в силу в квітні 2020 року.

Як повідомляють японські ЗМІ, батькам, у тому числі прийомним, і соціальним працівникам заборонять карати дітей фізично. При цьому новий закон не передбачає покарання для порушників.

У нинішньому законі насильством називають «фізичний напад» і «непристойні дії». Що стосується виховання дітей, в чинному законі тільки йдеться про те, що люди повинні обдумано реалізувати свої батьківські права.

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Нові закони також дадуть більше прав соціальним службам «втручатися» в справи насильства над дітьми. Наприклад, відповідальність співробітників соцслужб розділять: одна людина буде займатися дитиною, інша – батьками. Зараз батьки можуть відмовитися від втручання соціальних служб.

Нові закони зобов’яжуть школи, освітні установи і центри захисту дітей дотримуватися анонімності жертв.

Документи пропонують посилити співпрацю між центрами консультації з питань домашнього насильства і центрами захисту прав дітей, оскільки матері нерідко також зазнають насильства вдома.

При цьому критики нових законів кажуть, що вони не спрямовані на скорочення випадків психологічного насильства, а тільки фізичного.

У 2018 році японська поліція розслідувала рекордні 1380 випадків насильства над дітьми. У порівнянні з 2017 роком ця статистика зросла на 21,3%.

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