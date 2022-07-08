ЗМІ: експрем’єра Японії Сіндзо Абе поранили під час передвиборчої промови

Колишнього прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе поранили під час передвиборчої промови на заході Японії 8 липня, повідомило громадське телебачення NHK.

Телекомпанія показала кадри, на яких Абе падає на вулиці, до нього біжать кілька охоронців. NHK повідомляє, що Абе був терміново доправлений до лікарні.

Згодом генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно підтвердив, що в експрем’єра стріляли близько 11:30 за японським часом, але додав, що його стан наразі невідомий, повідомляє Reuters.

Як пише агенція AP, напад стався у Нарі, де Абе виступав із промовою напередодні недільних виборів до верхньої палати парламенту.

Поліція затримала підозрюваного у замаху на вбивство, повідомляє NHK.

У серпні 2020 року Сіндзо Абе, який перебував на посаді з 2012 року, оголосив про складення повноважень за станом здоров’я.

Вперше Сіндзо Абе очолив уряд Японії у вересні 2006 року. Через рік він подав у відставку за станом здоров’я. Абе переобрали на посаду прем’єра в грудні 2012 року. Серед усіх голів урядів Японії він лідирує за кількістю безперервних днів перебування на посаді.