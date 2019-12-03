Депутатка Ясько очолюватиме комітет із зовнішньої політики та делегацію в ПАРЄ – Арахамія

Народний депутат від «Слуги народу» Єлизавета Ясько очолюватиме комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та продовжуватиме буди головою делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи, заявив голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія.

«Поки що буде вона. Якщо виявиться, що це занадто багато роботи, то ми разом з Лізою поспілкуємося і визначимо когось нового, якщо в цьому буде потреба», – сказав Арахамія.

1 листопада народний депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко заявив, що подав у відставку з посади голови парламентського комітету зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

За кілька днів до цього у мережі з’явилися фото і відео буцімто телефонної переписки в залі парламенту Богдана Яременка у «чатах знайомств» щодо послуг інтимного характеру. Таку «переписку» опублікував сайт «Букви». Після цього Яременко сказав, що «не варто вірити усьому, що публікують нібито ЗМІ». Згодом він вибачився за інцидент.

2 грудня фракція «Слуги народу» під час свого засідання підтримала кандидатуру Ясько на посаду голови комітету з питань зовнішньої політики.