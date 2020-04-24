Єрмак і Тимошенко прокоментували створення ТСК після заяв Уманського про корупцію

Питання про створення у Верховній Раді Тимчасової слідчої комісії щодо перевірки інформації ексміністра фінансів Ігоря Уманського про корупцію запропонував внести до порядку денного позачергової сесії президент України Володимир Зеленський, заявив 24 квітня голова його офісу Андрій Єрмак у Facebook.

За його словами, створенням комісії відроджується публічний парламентський контроль виконавчої влади.

«Багато років це завдання Верховна Рада виконувала дуже слабо. Саме для цього минулого року було ухвалено нові зміни до закону про Тимчасові слідчі комісії», – наголосив Єрмак.

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час першого засідання депутатської ТСК щодо заяв Уманського заявила, що робота комісії дозволить «донарахувати в бюджет близько 120 мільярдів гривень додатково, якщо будуть підтверджені надані Ігорем Уманським дані».

Верховна Рада у п'ятницю ухвалила постанову №3358 «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України». Йдеться про оприлюднену у ЗМІ інформацію колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського щодо корупційних дій посадових осіб органів державної влади, зокрема Державної фіскальної служби, Державної податкової служби та Державної митної служби, які нібито призвели до недоотримання доходів державного бюджету.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував ексміністру фінансів Ігорю Уманському стати його радником і у цьому статусі зайнятися викорененням корупційних схем на митниці. Для координації цієї роботи планується створити міжвідомчу групу, до якої увійдуть представники різних правоохоронних структур.