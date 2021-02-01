Один із найпопулярніших кулінарних експертів Євген Клопотенко розповів, як повернувся до української мови

Український кулінарний експерт, ресторатор і пропагандист української кухні Євген Клопотенко в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповів, як він повернувся до української мови.

«Я просто не пам’ятаю в дитинстві той час, чому це я почав говорити російською мовою. Чому? Що сталося? Я не знаю. Я все життя говорив українською… Я українською розмовляв. У мене бабуся завжди українською», – розповів у «Суботньому інтерв’ю» Клопотенко, який виростав у Києві, російськомовному в радянські часи і перші післярадянські роки.

«Я жив в Англії 3 місяці. І там у діаспорі з діаспорянами у місті Олден (є таке біля Манчестера) навчився говорити українською. Вдома я спілкувався українською мовою, але у школі, у дитсадочку російською. Бо таким було навколишнє середовище, мабуть, такі були правила. А потім до 30 років я не думав. Ну, «какая разніца!». А коли я подумав, що моя мова не російська, а українська, я відразу повернувся до того, яка вона повинна бути. Я не розумію, чому я розмовляв російською мовою. Це «ваабщє нє майо»!» – сказав він.

За словами Клопотенка, його колеги-кухарі в Києві, й нині значною мірою російськомовні, поставилися до цього з осторогою.

«Вони заздрять, бо вони не можуть говорити українською. А тим паче, коли у тебе беруть інтерв’ю, тобі треба говорити українською і ще щось готувати, то це все. Це вже стрес. Вони кажуть, що я популіст, що я кон’юнктурник, що треба говорити українською мовою, бо всі почали говорити українською мовою. Я їм ставлю сердечко і кажу: «Дякую!» – розповів Євген Клопотенко.

В Україні 16 січня набули чинності окремі норми закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» – зокрема, стаття 30, яка визначає, що мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова. Відтак інформація про товари та послуги на території України надається українською.