На Львівщині відкрили провадження через блокування доріг на кордоні

Поліція Львівської області повідомила, що відкрила кримінальне провадження за фактом блокування автомобільних доріг поблизу прикордонних пунктів пропуску.

Провадження відкрите за ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій) Кримінального кодексу України. Ця стаття в разі визнання винним передбачає як покарання штраф або виправні роботи, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

«Встановлюються особи, причетні до скоєння правопорушень», – мовиться в короткому повідомленні.

Раніше Національна поліція України попереджала, що в разі блокування автодоріг на території України до правопорушників будуть застосовуватися передбачені законом заходи, – але, як було видно з відеозаписів і фотографій із місць протестів, у події з блокуванням 25 листопада в зафільмованих випадках не втручалася.

Раніше 25 листопада в Міністерстві внутрішніх справ України повідомляли, що великі черги і ускладнення руху спостерігалися в напрямку пунктів пропуску на західному кордоні України, зокрема й у Львівській області, – «Устилуг», «Рава-Руська», «Ягодин», «Малий Березний», «Шегині», «Краковець», «Солотвино» та «Угринів». «У місцях скупчення людей перебувають співробітники Нацполіції», – додали в МВС. При цьому міністерство попросило власників авт, які стали заручниками тимчасово неврегульованої законодавчо ситуації, «не вдаватися до радикальних дій».

Причина проблем, уточнили в міністерстві, – в тому, що з набуттям чинності новими законами, які стосуються легалізації ввезених із порушенням митного та податкового законодавства автомобілів із європейською реєстрацією, під їхню дію потрапили також водії з прикордонних регіонів, які перетинали державний кордон на таких автах на нетривалий період законно. Нині митні процедури щодо них виявилися нечіткими, заявили в МВС. Відтак за ініціативою міністерства створено робочу групу для врегулювання законодавчих норм та розблокування руху на пунктах пропуску, для забезпечення публічної безпеки та недопущення провокацій створено оперативний штаб Національної поліції, в місцях проведення акцій працює поліція діалогу, а також посилено заходи безпеки на кордоні, зокрема, «створені ситуативні групи, в готовності до дій перебувають додаткові сили».

Опівночі на 25 листопада набули чинності нові закони стосовно можливості легалізації ввезених із порушенням митного та податкового законодавства автомобілів із іноземною реєстрацією. Одна з передбачених ними змін вплинула й на тих, хто не мав наміру порушувати законодавство: відтепер навіть тимчасове чи транзитне ввезення такого авта особою, що є резидентом України, можливе тільки після внесення грошової застави в розмірі суми митних платежів, що мають бути сплачені при ввезенні таких авт на митну територію України з метою вільного обігу. Ця зміна і непоінформованість про неї частини водіїв спричинила протести на низці прикордонних переходів. Учасники акцій як перехожі неперервно ходили пішохідними переходами, не даючи автам можливості проїхати і лише час від часу пропускаючи по кілька машин.