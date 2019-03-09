Кістки до митниці: у Запоріжжі протестували користувачі автівок на «єврономерах»

У Запоріжжі близько сотні користувачів автівок на «єврономерах» повели автопробіг центром міста. Акція завершилася під стінами місцевої митниці, до воріт якої активісти принесли ящики з кістками. Учасники автопробігу також розвісили на огорожі довкола адмінбудівлі плакати з написами «Ні грабіжницькому розмитненню», «Дайте можливість наповнити Пенсійний фонд», «Ми хочемо платити податки» тощо.

Як розповіли організатори акції, вони таким чином протестують проти запровадженої в Україні системи розмитнення машин на «єврономерах» і продовжують вимагати, щоб вартість розмитнення таких авто не перевищувала 30–40% їхньої вартості.

«Ми символічно привезли кістки, які ми хочемо повернути. Ми говоримо так: ви нам кинули кістку у вигляді закону і сподівалися, що ми клюнемо на неї, але ми вам її повернемо», – заявив організатор акції, керівник організації «АвтоЄвроСила Запоріжжя» Влад Погорелов.

За його словами, розмитнити свої авта, які використовувалися в Україні незаконно, в Запорізькій області змогли 5–6 відсотків користувачів таких машин, переважно люди, у яких були автівки з малим об’ємом баку і більш-менш нові за роками. Як заявив Погорелов, для основної маси порушників, у яких авта початку 2000 років, дизельні мотори об’ємом від 2 літрів, «вартість розмитнити по так званому пільговому періоду складає від 150 до 300% вартості машини».

«Наша ж вимога лишається незмінною: ми вимагаємо прибрати акциз як такий або ж прибрати коефіцієнт віку в обрахуванні всього акцизу, і тим самим сама вартість розмитнення вийде приблизно в 35–40% від вартості авто», – заявив діяч руху «АвтоЄвроСила».

Попередніми роками через прогалину в законодавстві громадяни України масово користувалися автомобілями на іноземній реєстрації, постійно утримуючи їх у режимі «тимчасового ввезення» і не сплачуючи до бюджету належних платежів. У першу чергу йшлося про старі авта з «єврономерами» – реєстраційними номерами країн Європейського союзу, через що їх неформально назвали «євробляхами». Плани перекрити цю можливість, а потім ухвалення законів про це викликали акції протесту користувачів цих авт-«євробляхерів», із перекриттям автомобільних доріг і прикордонних пунктів пропуску.

25 листопада 2018 року в Україні почали діяти закони про розмитнення автомобілів на «єврономерах». Вони, зокрема, встановили новий порядок обчислення акцизу на ввезені автомобілі, який зменшив його величину порівняно з попередніми нормами; ставки мита, податку на додану вартість і збору в Пенсійний фонд лишилися незмінними. Крім того, для тих, хто порушив порядок перебування транспортного засобу на території України, протягом 90 днів (до 22 лютого) діяв пільговий, удвічі зменшений, рівень акцизу. Також протягом 180 днів таке авто можна розмитнити, уникнувши адміністративної відповідальності за порушення митних правил, але сплативши до держбюджету додатково 8500 гривень. Надалі за таке порушення митного законодавство покарання посилюється.

За даними Державної фіскальної служби, розмитнення авт із іноземною реєстрацією в пільговий період принесло в державний бюджет майже 13,5 мільярда гривень. Загалом станом на 24 лютого митники оформили 218 тисяч таких транспортних засобів.