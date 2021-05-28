Італійський футбольний клуб «Ювентус» звільнив Андреа Пірло з посади головного тренера.

«Кілька місяців тому Андреа Пірло, ікона світового футболу, розпочав свою нову пригоду, вперше як тренер. Для цього, перш за все, потрібна мужність, а також усвідомлення власних засобів, особливо в період, позначений тисячами труднощів, коли пандемія змусила світ змінювати власні правила день за днем», – розповіли в «Ювентусі».

Пірло очолив «Ювентус» у серпні 2020 року. Це була його перша робота на посаді головного тренера дорослої команди. За один сезон він виграв Суперкубок та кубок Італії. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Ювентус» вилетів від португальського «Порту».

У внутрішній першості «Ювентус» посів четверте місце і вперше з 2011 року не став чемпіоном Італії.