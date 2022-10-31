Українські військові збили російський Ка-52 під час масованої атаки РФ – повітряні сили

Українські військові збили російський ударний гелікоптер Ка-52 під час російського масованого удару по Україні 31 жовтня, повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

«Поки тривала масована ракетна атака України крилатими ракетами, інформація про збиття чергового Ка-52 у зоні відповідальності Повітряного командування «Південь» пройшла непоміченою. А приземлили вертушку окупантів о 8:20 воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряного командування «Центр», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що внаслідок «потужного вибуху» на військово-повітряній базі армії Росії у Псковській області повністю знищені два російські ударні вертольоти Ка-52 «Алігатор», ще два – суттєво пошкоджені. Російська сторона повідомлень не коментувала.

Вартість одного вертольота Ка-52 «Алігатор» становить близько 16 мільйонів доларів.

25 жовтня розвідка Великої Британії повідомила, що Росія втратила понад 25% гелікоптерів Ка-52, що є на озброєнні її Військово-повітряних сил.