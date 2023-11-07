Влада РФ заявила, що поряд із пошкодженим у жовтні Балтійським газопроводом було зіпсовано телекомунікаційний кабель

Російський оптоволоконний кабель у Балтійському морі було пошкоджено минулого місяця всього за 28 км від того місця, де зазнав пошкоджень газопровід, що сполучає Фінляндію та Естонію, передає агенція Reuters із посиланням на російську державну компанію «Ростелеком».

Фінська поліція вважає, що газовий трубопровід у Балтійському морі, ймовірно, пошкодив якір судна під прапором Гонконгу. Але висновків було це випадково чи зумисне, немає.

Безпека підводних кабелів та трубопроводів у Балтійському морі стала головною проблемою на тлі війни в Україні, особливо після вибуху на російському газопроводі «Північний потік» минулого року. Слідчі так і не встановили, хто відповідає за цей інцидент.

У своїй заяві «Ростелеком» не прокоментував причину аварії з кабелем, який зв’язує російський прибалтійський ексклав Калінінград із рештою країни.

«Пошкодження оптоволоконного кабеля компанії «Ростелеком» у Балтійському морі було зафіксоване 7 жовтня 2023 року о 23:30. Місце пошкодження кабелю – за 28 км від ділянки газопроводу Baltic Connector, пошкодженої 8 жовтня», – йдеться в повідомленні.

Два інші телекомунікаційні кабелі, що з’єднують Естонію з Фінляндією та Швецією, також були пошкоджені 7 та 8 жовтня.

У своїй заяві «Ростелеком» повідомив, що спеціалізоване судно розпочало ремонт оптоволоконного кабеля 5 листопада і, як очікується, роботи триватимуть 10 днів, залежно від погодних умов. Російська компанія запевняє, що користувачі не постраждали, оскільки дані передавалися наземними маршрутами та резервними супутниковими каналами.