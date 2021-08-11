У Кабміні зафіксували понад 5 тисяч угод щодо землі після запуску ринку

Кількість угод щодо купівлі та продажу сільськогосподарської землі перевищила 5 тисяч, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це він заявив на засіданні уряду 11 серпня.

«Ринок землі – кількість угод перевищила 5 тисяч від початку запровадження ринку землі. Все працює в штатному режимі, спокійно, без конфліктів, так має бути і надалі. Крім того, запуск ринку землі демонструє, що ті страшилки, які розповідали окремі політики, були банальною брехнею заради політичних дивідендів. Насправді ж українці тепер вільно можуть розпоряджатися власним майном, а українські фермери отримали додаткові можливості для розвитку», – сказав голова уряду.

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Також згодом Кабмін ухвалив порядок відшкодування аграрним виробникам «втрат від пошкодження посівів, сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру».

Як пояснив Шмигаль, після набуття постановою чинності за кожен гектар втрачених посівів, зокрема, через посуху, фермери зможуть отримати 4 700 гривень. При цьому компенсація не може бути виплачена за більше ніж 50 гектарів одному господарству.

1 липня офіційно стартував ринок землі в Україні. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.