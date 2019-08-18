«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад на весілля в Кабулі

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за вибух на весіллі в столиці Афганістану Кабулі, внаслідок якого загинули щонайменше 63 людини, ще 182 – поранені.

Раніше рух «Талібан» заперечив свою причетність до вибуху і засудив його. Проте президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що таліби розділяють відповідальність, бо «забезпечують платформу для терористів».

Гані назвав вибух «варварським» нападом і повідомив, що скликає екстрену зустріч для обговорення питань безпеки.

У повідомленнях, поширених «ІД», вказано, що ціллю нападів були «єретики». За повідомленнями, смертник підірвався на весіллі, а інші бойовики активували вибухові пристрої у припаркованому автомобілі, як тільки прибули сили безпеки.

Вибух стався в районі Кабула, населеному переважно шиїтами. Угруповання «Ісламська держава» і його симпатики неодноразово нападали на шиїтів, відколи почали діяти в Афганістані у 2015 році.

Незважаючи на мирні переговори, рівень насильства в Афганістані залишається високим. За даними ООН, в результаті вибухів і нападів за перші шість місяців нинішнього року загинули або поранені близько 3800 людей.