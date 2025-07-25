Медіа: очільника Чечні Кадирова госпіталізували в Туреччині – він ледь не втонув

У турецькому Бодрумі провінції Мугла голові Чечні Рамзану Кадирову знадобилася допомога екстрених служб – берегової охорони та швидкої допомоги. Про це повідомила низка великих турецьких видань. Сам Кадиров та його наближені ніяк не коментують подію.

У Бодрумі Кадиров відпочивав у п’ятизірковому готелі в районі Кайнар, передає турецька газета Nefеs. Увійшовши в море, голова Чечні почав захлинатися і битися у воді – співробітники берегової охорони, що «чергували поблизу», викликали медиків і надали Кадирову першу допомогу, пише турецьке видання Milliyet. За даними Haberler, Кадиров перебував у воді і несподівано почав задихатися.

Повідомляється, що голову Чечні швидкою доправили до приватної лікарні, і якийсь час він перебував під наглядом лікарів. Зараз здоров’ю Кадирова нічого не загрожує, повідомляє Yeni Şafak.

Інформація про інцидент з’явилася в турецьких виданнях 24 липня. Стверджується, що він мав місце «опівдні», але жодна публікація не містить точної дати, зазначає проєкт Радіо Свобода «Кавказ.Реалії», в жодній з публікацій не наводиться.





Редакція Радіо Свобода наразі не має власної інформації про інцидент у Бодрумі. У Чечні подію ніяк не коментували.

Від початку літа голов Чечні практично перестав з’являтися на публічних заходах, де передбачається його присутність, а сюжети про засідання в уряді за його участю скоротилися до півхвилини. На кадрах останньої такої зустрічі, яка була опублікована, Рамзан Кадиров сидів мовчки.

Міністр інформації Чечні Ахмед Дудаєв стверджує, що Кадиров «лише за першу половину місяця (липня – ред.) видав близько 30 інфоприводів», – про практично повну його відсутність в червні він замовчує.

У квітні 2024 року видання «Нова газета. Європа» писало про тяжку хворобу Рамзана Кадирова. За даними видання, у нього панкреонекроз – некроз підшлункової залози, діагноз йому нібито поставили ще 2019 року. Сам він регулярно йде у відпустку, не з’являється на публіці, а потім записує відео, покликані довести, що він у доброму здоров’ї.