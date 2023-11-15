Український мер нині окупованої Нової Каховки на Херсонщині Володимир Коваленко розповів проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», що на території цієї громади, яка перебуває на лінії фронту та постійно обстрілюється, фактично не залишилося російського офіцерського складу.

«У самому місті постійно гримить, постійно обстріли. У зв’язку з цим абсолютна більшість мешканців намагається не перебувати на вулицях, тільки в разі великої необхідності. Щодо дій окупантів, то згідно з тією інформацією, яка в мене є, а вона є майже кожного дня, практично на лінії фронту залишилися рядовий і сержантський склад. Офіцери відійшли в тил», – повідомив він.

За словами Коваленка, до певних вулиць у жителів Нової Каховки взагалі доступ перекритий, у порушників цієї заборони загарбники стріляють без попередження.

«Це паркова територія, там все заміновано, там все в залізобетонних конструкціях, все заросло бур’янами. Місто перетворили в смітник. І повиставляли з других поверхів та на покрівлях житлових будинків міномети чи кулемети», – додав він.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Збройні сили України в жовтні-листопаді 2022 року звільнили всю правобережну частину Херсонської області включно з обласним центром. Відтоді прилеглі до Дніпра райони Херсонщини стали обʼєктом майже щоденних обстрілів з боку російських військ, які зберігають контроль над лівобережною частиною області, за винятком невеликої території, яку відбили Сили оборони України.