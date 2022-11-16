Пошкодження дамби на Каховській ГЕС. У британській розвідці розповіли, чи є загроза повені

У розвідці Британії вважають, що пошкодження дамби на Каховській ГЕС навряд призведе до «серйозних повеней».

«Три прольоти як автомобільного, так і залізничного мостів були зруйновані, через що переходи стали неможливими. Проте три ворота водозливу під цією ділянкою дамби залишилися переважно непошкодженими. Нинішній рівень шкоди навряд чи призведе до серйозних повеней нижче за течією», – повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані свої розвідки.

У розвідці нагадують, що ЗСУ завдавали високоточних ударів по дамбі з серпня, успішно перериваючи постачання російської армії.

«11 листопада 2022 року об’єкт зазнав ще більших значних пошкоджень, майже напевно через контрольоване руйнування відступаючими російськими військами. Ймовірно, це було зроблено з метою перешкодити майбутнім просуванням України», – додають британські військові.

Каховська дамба на річці Дніпро є одним із двох основних дорожніх пунктів перетину нижньої течії річки Дніпро.

9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста Херсон та з правого берега Дніпра. Інститут вивчення війни повідомив, що, за даними з супутникових знімків, російські війська після виходу з Херсона зруйнували Антонівський, Залізничний, Дар’ївський мости та переправу через дамбу на Каховській ГЕС.