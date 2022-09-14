Російські окупанти звозять техніку до Каховської ГЕС – Хлань

Російські окупанти звозять техніку до Каховської ГЕС, заявляє Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

«Херсонщина. Місцеві повідомляють, що орки навезли понад 100 одиниць техніки до Каховської ГЕС. Збираються щебенем засипати шлюз. Інженерне рішення так собі, але хай звозять – HIMARS напоготові», – написав Хлань у фейсбуці у середу.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

В оперативному командуванні «Південь» раніше повідомили, що українські військові продовжують виконувати вогневі завдання, зокрема й по колонах російської техніки, Каховському мосту та понтонній переправі в районі Антонівського.

Крім того, 14 вересня у командуванні «Південь» заявили, що Збройні сили України встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною.