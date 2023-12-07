На змілілому дні Каховського водосховища знайшли цінні артефакти

На змілілому дні Каховського водосховища знаходять цінні артефакти, зокрема козацький поховальний хрест та гарматні ядра. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив заступник директора Нікопольського краєзнавчого музею, директор Нікопольського регіонального науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАНУ Мирослав Жуковський.

За словами історика, цінні знахідки виявили на дні водосховища після того, як російські війська зруйнували Каховську ГЕС і водойма у Нікопольському районі зміліла.

Мирослав Жуковський розповів, що дев’ять ядер для козацьких гармат на березі в мулі виявив його знайомий. Ядра виготовлені з вапняку, їх робили вручну під діаметр гармат, які застосовували, щоб обстрілювати кораблі, говорить фахівець.

Також біля водосховища виявили гранітний козацький поховальний хрест XXVIII століття з написами. Припускають, що на тому місці колись був козацький цвинтар.

Знахідки вивчають, але поки не планують показувати широкому загалу.

«Зараз хрест перебуває в лапідарії Нікопольського музею, а гарматні ядра – в одному зі службових приміщень музею. Подальша їхня доля – поповнити експозицію музею про Томаківську Запорозьку Січ після завершення його перебування в зоні активних бойових дій», – сказав Мирослав Жуковський.

За його словами, наразі Нікополь перебуває під щоденними обстрілами армії РФ.

«Нікополь живе і бореться. У нас 240 людей убито й поранено під час обстрілів, 5 тисяч будинків розвалено, але ми пам’ятаємо, що ми гідні нащадки козацького роду. Збираємо артефакти продовжуємо науково-дослідну роботу, віримо в перемогу», – додав він.

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Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Каховської ГЕС. Вранці в ОК «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано.