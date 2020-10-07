Забруднення океану біля Камчатки: вчені повідомили про загибель 95% морських донних організмів

В Авачинській затоці Камчатського краю Росії вчені виявили загибель 95% організмів, що живуть на морському дні (бентосу), повідомив науковий співробітник Кроноцького державного біосферного заповідника й Тихоокеанського інституту географії Іван Усатов під час зустрічі з губернатором регіону Володимиром Солодовим 6 жовтня.

Дослідити акваторію затоки від мису Наличева до острова Старічкова вирушили дві групи вчених, в тому числі співробітники Камчатського філії Всеросійського науково-дослідного інституту рибного господарства й океанографії.

Вони взяли проби, проводили пошуки загиблих тварин і виконували занурення для обстеження бентосу. Усатов розповів, що стан морських ссавців і птахів – у нормі.

«Однак при зануренні ми виявили, що на глибинах від 10 до 15 метрів спостерігається масова загибель бентосу – 95% мертві. Збереглися окремі великі риби, креветки, краби, але в дуже невеликій кількості», – сказав науковець.

У кінці вересня очевидці повідомили про зміну кольору води на Халактирському пляжі на Камчатці.

Серфери скаржилися на подразнення і почервоніння очей, у соцмережах жителі публікували фотографії викинутих на берег морських тварин.

Влада Камчатського краю розглядає три можливі причини забруднення води біля берегів півострова: це забруднення, пов’язане з діяльністю людини, природний вплив і сейсмічна активність.

«Нова газета» з посиланням на свої джерела стверджує, що причиною забруднення може бути витік отрутохімікатів із ракетного полігону в Радигіно біля підніжжя вулкана Козельський.

Губернатор Солодов 6 жовтня розповів, що фахівці знайшли пошкодження захисних споруд на Козельському полігоні отрутохімікатів.