92-річний президент Камеруну балотуватиметься на новий термін

Президент Камеруну Поль Бійя, найстаріший чинний глава держави у світі, оголосив про намір брати участь у президентських виборах, призначених на 12 жовтня 2025 року. Заява такого змісту з’явилася на його офіційній сторінці у мережі X.

«Я – кандидат у президенти. Моя рішучість служити вам така ж велика, як і масштаб викликів, які постали перед нашою країною», – йдеться в повідомленні.

Бійя обіймає посаду президента Камеруну з 1982 року. Після скасування обмеження на кількість президентських термінів у 2008 році він отримав можливість балотуватися необмежену кількість разів. У разі перемоги він залишиться при владі до 99 років.

Стан здоров’я Бійя регулярно стає предметом громадського обговорення, особливо після його 42-денної відсутності торік. Влада тоді заявила, що він почувається добре, і заборонили публічні обговорення цієї теми, пославшись на міркування національної безпеки.

Кандидатуру Бійя активно підтримують члени владної партії Камерунського народно-демократичного руху (CPDM).

Про свій намір брати участь у виборах також заявили кілька опозиційних політиків. Вони виступають із різкою критикою багаторічного правління Бійя та вимагають реформ, що забезпечують прозорість та підзвітність виборчого процесу.

Перед Камеруном нині є гострі проблеми – від економічних труднощів та сепаратистського конфлікту в англомовних регіонах до терористичної загрози на півночі. Там активно діє радикальне угрупування «Боко Харам», пов’язане з «Ісламською державою». «Боко Харам» виступає проти світської освіти та відоме серією кривавих нападів у регіоні озера Чад, у тому числі на території Камеруну.